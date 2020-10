Chroniques criminelles - Chevaux mutilés : les mystères d'une affaire hors du commun

Des pur-sang, des poneys de promenade et même des chevaux de compagnie, retrouvés morts ou sauvagement mutilés. Yeux arrachés, pattes lacérées, parties génitales découpées, animaux vidés de leur sang… Les victimes se comptent par dizaine à travers toute la France. Alors, qui peut bien commettre des actes aussi atroces ? Et pourquoi ?Il ne peut s’agir de simples accidents de chasse ou de règlements de compte entre voisins. D’autant que les attaques ne semblent motivées par aucune raison ou mobile apparent. Et ce qui intrigue, c’est que dans la majorité des cas, le tueur a laissé la même signature : une oreille coupée.Alors les hypothèses les plus folles circulent, même les plus effrayantes. Tueur en série ? Rituel satanique ? Défi internet ? Bandes organisées de trafiquants d’organes ? Pour l’heure, toutes les théories sont permises.Les gendarmes ont déjà ouvert plus de 150 enquêtes sur tout le territoire et n’excluent aucune hypothèse. Pour eux, c’est une affaire hors norme qui a commencé il y a quelques mois avec ces victimes si particulières et des tueurs toujours impalpables, qui agissent la nuit et en toute discrétion.Malgré la mobilisation générale de tous les gendarmes de terrain, jusqu’ici pas le moindre indice, aucune piste à creuser, pas un seul témoignage… jusqu’au premier faux-pas des agresseurs il y a quelques semaines. Un propriétaire est réveillé en pleine nuit et surprend deux hommes dans sa propriété. Attaqué à la serpe, il réussit néanmoins à mettre ses agresseurs en fuite. Il a eu le temps de voir le visage de l’un d’entre eux et livre un portrait-robot aux gendarmes. Malgré tout, rien. Le mystère des chevaux à l’oreille coupée reste entier.Pour les propriétaires de chevaux, ces drames récents ravivent de bien mauvais souvenirs : plusieurs séries de mutilations commises il y a quelques années chez nos voisins anglais, allemands ou belges. Des séries qui ont toutes cessé comme elles avaient commencé du jour au lendemain, sans motif apparent. Malgré plusieurs enquêtes, jamais aucun suspect n’a été identifié.C’est dire l’angoisse et la psychose qui gagnent les éleveurs et les propriétaires de chevaux de toute la France. Avec pour tous cette question en tête : mon cheval sera-t-il la prochaine victime ? Le prochain sur la liste ? La série macabre va-t-elle prendre fin ? Comment cette incroyable enquête est-elle menée en coulisse ? Qui peut bien être le mystérieux tueur des chevaux à l’oreille coupée ? Le point sur les mystères d’une affaire hors norme, un document exceptionnel de « Chroniques Criminelles » raconté par Jacques Pradel.