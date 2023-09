Chroniques criminelles - Disparition de la petite Maddie : les secrets de l'affaire qui a bouleversé le monde / Mauvaise rencontre

C’est une affaire qui a bouleversé le monde entier et qui, aujourd’hui encore, fait la une de nos médias. Le soir du 3 mai 2007, à Praia Da Luz, au Portugal, Gerry et Kate McCann sortent dîner au restaurant de leur hôtel, pendant que leurs 3 enfants dorment dans la chambre.Mais quand ils rentrent, la petite Maddie, 3 ans, a disparu.C’est le début d’une enquête hors norme. Toutes les pistes vont être explorées, y compris celle des parents eux-mêmes. Longtemps, ils ont été soupçonnés d’avoir tué par accident leur petite fille et d’avoir maquillé le drame en enlèvement.Pendant toutes ces années, les enquêteurs portugais et britanniques n’ont jamais cessé de rechercher la fillette avec d’importants moyens déployés.Mais bien peu pensaient que l’on pourrait un jour découvrir la vérité. Pourtant, au printemps 2020, une annonce fait l’effet d’une bombe : les policiers auraient identifié le suspect en Allemagne. Est-ce enfin la fin du mystère ? Qu’est-il vraiment arrivé à la petite Maddie ? La réponse dans ce document exceptionnel de "Chroniques Criminelles" raconté par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Gonçalo Amaral : Commissaire en charge de l’enquête au PortugalMe Rogerio Alves : Avocat portugais des McCannArnaud Bedat : Journaliste à L’Illustré Yves Bordenave : Journaliste au MondeChristophe Pallée : Grand reporter à TF1Stéphane Munka : Journaliste spécialiste des faits diversStéphane Bouchet : journaliste spécialiste des faits diversMauvaise rencontreEn ce week-end de Pâques 1982, Bill Penkowsky travaille au sous-sol de sa maison mais soudain, il entend des coups de feu. Affolé, il remonte en courant ses escaliers et se retrouve plongé dans une véritable scène d’horreur : au milieu de sa cuisine, une jeune fille qu’il ne connait pas gît dans une mare de sang. Qui est-elle ? Et que lui est-il arrivé ?