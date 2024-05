Chroniques criminelles - Disparition du petit Emile : le mystère du Haut-Vernet

Accident ? Enlèvement ? Homicide ? Ou plus inattendu, le garçonnet aurait-il pu être la proie d’un animal sauvage ? Dans ce numéro exceptionnel, "Chroniques Criminelles" tente de percer le mystère de la disparition du petit Emile. Car c’est l’affaire qui bouleverse la France depuis le début de l’été… La disparition, le 8 juillet dernier, du petit Emile, 2 ans et demi, dans un hameau tranquille des Alpes de Haute-Provence. En fin d’après-midi, l’enfant échappe à la vigilance de ses grands-parents et se volatilise… toutes les pistes sont explorées. Mais l’insoutenable mystère reste entier… Alors, où en est l’enquête aujourd’hui ? Quelles sont les nouvelles pistes étudiées par les gendarmes ? Et comment la famille d’Emile vit-elle cette terrible attente ? Que cache sa discrétion ? Dans ce document exceptionnel raconté par Jacques Pradel, "Chroniques Criminelles" fait le point sur ce drame qui n’a pas encore livré tous ses secrets… Principaux intervenants : Général François Daoust : ancien général de gendarmerie - conseiller scientifique du DG de la Gendarmerie Nationale Samuel Pruvot : rédacteur en chef du magazine Famille Chrétienne Maurine Bajac : journaliste à TF1 Mathieu Fourquet : journaliste au Nouveau Détective Stéphane Bouchet : journaliste spécialiste des faits divers Michel Phisel : expert et soigneur de la faune sauvage