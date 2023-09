Chroniques criminelles - Disparition du petit Emile : le mystère du Haut-Vernet

Accident ? Enlèvement ? Homicide ? Ou plus inattendu, le garçonnet aurait-il pu être la proie d’un animal sauvage ? Dans ce numéro exceptionnel, "Chroniques Criminelles" tente de percer le mystère de la disparition du petit Emile, 2 ans et demi, car c’est l’affaire qui bouleverse la France depuis le 8 juillet dernier. En fin d’après-midi, l’enfant échappe à la vigilance de ses grands-parents et se volatilise… toutes les pistes sont explorées. Mais l’insoutenable mystère reste entier… Alors, où en est l’enquête aujourd’hui ? Quelles sont les nouvelles pistes étudiées par les gendarmes ? Et comment la famille d’Emile vit-elle cette terrible attente ? Que cache sa discrétion ? Dans ce document exceptionnel raconté par Jacques Pradel, "Chroniques Criminelles" fait le point sur ce drame qui n’a pas encore livré tous ses secrets.