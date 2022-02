Chroniques criminelles - Double vengeance mortelle / Partie de pêche fatale

Le vendredi 15 mars 2013, Myriam se rend à Caumont, un petit village de Picardie, à une centaine de kilomètres de Paris, pour y rejoindre son fiancé, Dominique Laplace, un éducateur de 45 ans. Ils ont prévu de passer un week-end en amoureux. Mais le rendez-vous tourne au cauchemar. Dans l’entrée de la maison, elle découvre horrifiée le cadavre de l’homme qu’elle aime baignant dans une mare de sang.La maison est sens dessus dessous et les gendarmes pensent à un cambriolage qui aurait mal tourné sauf que rien n’a été volé et aucun indice n’est retrouvé sur les lieux du meurtre. L’enquête s’annonce difficile.Le lendemain, un deuxième meurtre, à une quarantaine de kilomètres, va relancer l’enquête d’une manière totalement inattendue. Cette fois, José Barreyre, tatoueur et figure locale, est assassiné chez lui. Là encore, aucun indice, rien qui semble relier les deux affaires. Les deux hommes ne se connaissent pas et pourtant un lien incroyable va être découvert par les enquêteurs. Un lien qui va mettre au jour un complot véritablement diabolique.« Double vengeance mortelle », une histoire racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Pascaline Barreyre, Sœur de José BarreyreJean-Michel Pecqueux, Ami de Dominique LaplaceMajor Gobourg, Section de Recherche de la gendarmerie d’AmiensMajor Urier, Section de Recherche de la gendarmerie d’AmiensBrigadier Martel, Commissariat de LaonMe Emmanuel Ludo, Avocat des parties civilesMe Philippe Vignon, Avocat de la défenseMe Marc Antonini, Avocat des parties civilesTony Poulain, Chroniqueur judiciaire, Le Courrier PicardStéphane Bouchet, Chroniqueur judiciaire