Chroniques criminelles - Estelle Mouzin : le secret des aveux de Michel Fourniret

Va-t-on enfin savoir ce qu’est devenue la petite Estelle Mouzin ?Le 6 mars 2020, Michel Fourniret, au cœur des soupçons depuis des années, a reconnu avoir enlevé et tué la petite fille. Comment les enquêteurs sont-ils parvenus à faire avouer celui que la presse surnomme l’ogre des Ardennes ?17 ans d’enquête, mais aussi et surtout 17 ans de combat acharné pour un père qui n’a pu se résoudre à abandonner….Aujourd’hui enfin, peut-être une réponse ? Est-on en train d’assister à l’épilogue d’une saga judiciaire hors norme ? C’est en tout cas ce qu’espère la France entière avec les derniers rebondissements dans l’affaire Michel Fourniret. Aucun d’entre vous n’a pu oublier le visage de cette fillette de 9 ans, disparue il y a plus de 17 ans à Guermantes, en Seine-et-Marne.L’homme a été condamné deux fois à la perpétuité pour les viols et les meurtres de sept jeunes filles et d’une femme. Depuis, il a avoué le meurtre de deux autres jeunes filles. Et surtout, il n’a eu de cesse de brouiller les pistes quant à sa participation à l’enlèvement de la petite Estelle.Mais ces derniers mois, son épouse et complice de l’époque, Monique Olivier, fait des révélations fracassantes. Elle fait voler en éclats l’alibi du tueur en série.Et sous l’impulsion de la juge d’Instruction, Michel Fourniret passe enfin aux aveux…Que s’est-il vraiment passé de soir de janvier 2003 à Guermantes ? Michel Fourniret a-t-il enfin livré tous ses secrets ? La réponse dans ce document inédit de « Chroniques Criminelles », raconté par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Suzanne Mouzin, Mère d’EstelleEric Mouzin, Père d’EstelleMégan et Léa, Amies et voisines d’Estelle MouzinDahina Le Guennan, Victime de Michel FourniretMarcel Olivier, Père de Monique OlivierChloé Triomphe, JournalisteStéphane Bouchet, JournalisteMichèle Fines, JournalisteAlain Hamon, Journaliste Michel Mary, Chroniqueur judiciaire – Le Nouveau DétectiveStéphane Bourgoin, Ecrivain spécialiste des tueurs en sérieJean-Marc Bloch, Ancien directeur de la PJ de Versailles Jean Espitalier, Ancien directeur de la PJ de Versailles Stéphanie Duchatel, Chef de la cellule Estelle – PJ de VersaillesYves Charpenel, Magistrat et spécialiste du dossier FourniretCédric Visart de Beaucarmé, Procureur du roi à Namur (Belgique)Jacques Fagnart, Commissaire de police Judiciaire (Belgique)Me Didier Seban, Avocat parties civilesMe Alain Behr, Avocat parties civilesRencontre mortelle avec le diableDirection Calgary, au sud du Canada, pour une affaire qui a secoué la ville pendant de longs mois. Le 3 octobre 2010, le corps de Mark Mariani, 47 ans, est découvert non loin d’un parking par deux passantes terrifiées. L’homme a été littéralement massacré et les policiers ne comprennent pas ce déchainement de violence. Jusqu’à ce qu’ils apprennent que non loin de là, quelques sympathisants néo-nazis terrorisent les habitants du quartier. Est-ce eux qui s’en sont pris à Mark ? Et si oui, pourquoi ? La réponse dans cette nouvelle enquête de « Chroniques Criminelles ».