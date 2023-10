Chroniques criminelles - Huis clos mortel pour une effroyable vérité / La veuve noire de Nouvelle-Orléans

Dans ce document inédit de "Chroniques Criminelles", nous vous proposons de plonger au cœur d’une véritable tragédie familiale. Un drame terrible où se mêlent secrets, mensonges et mystères. L’histoire commence en février 2014, dans la petite ville de Maincy, en Seine-et-Marne. C’est là qu’un matin, la jeune Marie Varnerot, 17 ans, est retrouvée morte dans son appartement. Dans un premier temps, les secours pensent à un suicide car ils retrouvent d’importantes traces de somnifères dans la cuisine. Mais l’autopsie vient mettre à mal cette hypothèse. Pour le médecin légiste, Marie serait morte asphyxiée, étouffée par un coussin… Qui aurait pu en vouloir à cette adolescente sans histoires ? De son côté, Anita, la mère de la victime, est dévastée… Et elle met les policiers sur une piste : une histoire de chantage dont sa fille aurait été victime. Pourtant, les enquêteurs vont découvrir que la vérité est à la fois plus simple, mais aussi beaucoup plus tragique qu’ils ne l’imaginaient… Que s’est-il réellement passé derrière les murs de ce petit appartement ? Anita, la mère de famille, a-t-elle vraiment dit tout ce qu’elle savait ? La réponse dans ce document inédit de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel. Principaux intervenants : Clémence Huguet amie de Marie Varnerot Sylvain Huguet ami de Marie Varnerot Mohammed Diarra ami de Marie Varnerot Jean-François Caltot journaliste à « La République de Seine-et-Marne » Alizée Cervello avocate des parties civiles Avi Bitton avocat des parties civiles Stéphanie Duchatel commandante de police, adjointe à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles Mickaël Reynaert enquêteur à la brigade criminelle de Versailles de 2010 à 2015