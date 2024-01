Chroniques criminelles - Jusqu’à ce que la mort nous sépare / Chasse à l’homme fatale

Pour ce numéro de "Chroniques Criminelles", nous allons plonger au cœur d’un feuilleton macabre, sur fond d’aventures extra-conjugales, d’escroquerie et de conspiration familiale… Tout commence le 24 août 2021 à Breuil-Le-Vert, une commune tranquille de l’Oise. Comme il en a l’habitude, Jean-Christophe Piel s’occupe de son jardin avant de partir au travail. Soudain une détonation claque. Et ce brillant kinésithérapeute s’écroule, abattu d’une balle dans la nuque. Cette froide exécution ressemble à un règlement de comptes… Mais qui pouvait en vouloir à cet homme au point de le supprimer dans de telles conditions ? Commence alors pour les gendarmes une enquête hors du commun. Car Jean-Christophe est un notable de la région et les pistes ne manquent pas : Crime crapuleux ? Acte fou d’un patient ? Vengeance plus personnelle ? La réponse, glaçante, dans ce numéro de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.