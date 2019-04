Affaire Bettina Beau : Une maîtresse de trop ? / L'éventreur du Yorkshire

L’affaire Bettina Beau : Une maîtresse de trop ?Le 27 février 2012, Philippe Gletty quitte son entreprise pour un rendez-vous extérieur. Il ne reviendra jamais… Son corps criblé de balles est retrouvé une semaine plus tard sur un petit chemin boisé du Massif du Pilat, dans la Loire. Personnalité incontournable de la région, l’homme dévorait la vie : Parti de rien, il avait monté seul son entreprise « Princeps Alu », une success story locale passée de 3 à 48 salariés en quelques années. Au fil de l’enquête, se dessine le portrait d’un homme dynamique et volontaire qui ne cachait pas sa réussite. Mais il était aussi amateur de belles femmes et provoquait beaucoup d’envie et de jalousie… A-t-il été victime d’un mari trompé ? Ou faut-il chercher parmi ses nombreuses conquêtes ?Aujourd’hui, pour Chroniques Criminelles, sa famille et ses proches se confient sur ce drame qui a bouleversé leur vie.L’Affaire Bettina Beau, une histoire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de :- Emmanuelle Fayard, l’ex-compagne de Philippe Gletty- Myriam Décline, la meilleure amie de Philippe Gletty et ancienne employée de Princeps Alu- Philippe Beau, l’ex-mari de Bettina Beau- L’Adjudant Robert Panot, le gendarme qui a mené l’enquête à la Section de Recherche de Lyon- Me Laurent Verilhac, avocat des filles, des sœurs et des parents de Philippe Gletty- Me André Buffard, avocat de Stéphanie Gletty, la veuve de Philippe Gletty. - Me David Metaxas, avocat de Bettina Beau- Yves Renaud, journaliste France Bleu Saint-Etienne- Xavier Beneroso, journaliste judiciaire L’éventreur du YorkshireDirection le nord de l’Angleterre. A la fin des années 70, un terrible tueur en série assassine plus de 20 jeunes femmes dans des conditions atroces. Après 5 ans d’une traque sans merci, il est enfin arrêté par la police britannique grâce aux témoignages de 7 victimes laissées pour mortes mais qui ont survécu. Aujourd’hui, dans ce document exceptionnel de Chroniques Criminelles, elles racontent l’enfer qu’elles ont traversé.