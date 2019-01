Chroniques criminelles - L'affaire Brunel : Jalousie mortelle / Le Monstre de Manitowoc

L’affaire Brunel : Jalousie mortelleLe 3 novembre 2015, le cadavre de Jean-Marc Brunel est découvert au fond d’un puits, à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse.Cela faisait plus de 15 jours que ses parents et sa compagne étaient sans nouvelle de ce quinquagénaire sérieux et tranquille qui avait repris l’entreprise familiale depuis quelques années.Très vite, les soupçons se portent sur le propre frère de la victime, Dominique. Installé depuis 20 ans au Panama, il était justement de passage dans la région au moment des faits.La jalousie qu’il vouait à son frère depuis l’enfance suffit-elle à faire de lui un meurtrier ?Aujourd’hui, Irène et Michel Brunel, leurs parents, ainsi que des proches, confient à Chroniques Criminelles l’enfer qu’ils traversent depuis cette tragédie familiale.L’affaire Christian Brunel : une histoire particulièrement émouvante racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de :Irène BRUNEL, mère de Jean-Marc et Dominique BrunelMichel BRUNEL, père de Jean-Marc et Dominique BrunelDominique TADDEI, chef d'entreprise, ami de la famille BrunelMe Louis-Alain LEMAIRE, avocat des parties civilesMe Farid FARYSSY, avocat de Dominique Brunel Mélanie FERHALLAD, journaliste "La Provence" Jim GASSMANN, journaliste "Vaucluse Matin"Riad DOUA, journaliste "Vaucluse Matin" Le monstre de Manitowoc Direction le Wisconsin aux États-Unis. En 1986, Steven Avery, un jeune délinquant, est condamné à tort pour le viol d’une joggeuse. Après 18 ans d’emprisonnement, il retrouve la liberté, plein de colère et de rage. En 2005, Teresa Halbach, une jeune photographe, disparait mystérieusement après avoir croisé l’ex-prisonnier. Arrêté, Steven Avery crie au complot. Mais est-il cette fois vraiment victime d’une nouvelle erreur judiciaire ?C’est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle enquête de Chroniques Criminelles.