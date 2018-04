Chroniques criminelles - L'affaire Fatima Anechad : la mystérieuse veuve noire/Le calvaire de Debra

Affaire Fatima Anechad : La Veuve Noire et les lingots d'or : Parti pour un voyage d'affaire au Maroc en avril 2002, Roger Bendeçon, un joaillier parisien, se volatilise sans explication. A-t-il choisi de disparaître, comme l'affirme sa compagne Fatima Anechad ? Sa famille en doute… Aujourd'hui encore, et malgré une enquête menée des deux côtés de la Méditerranée, la fille du joaillier et son frère n'ont pas toutes les réponses. Pour la première fois dans Chroniques Criminelles, Karen et William nous confient leur peur de ne jamais connaître la vérité.Sur fond de cercle de jeux et de lingots d'or… une affaire rocambolesque racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Karen Bendeçon, fille de la victime, William Bendeçon, frère de la victime mais aussi Me Jean-Alex Buchinger, avocat de la famille Bendeçon, Me Pascal Garbarini, avocat de Fatima Anechad, Ariane Chemin, grand reporter " Le Monde " Timothée Boutry, journaliste " Le Parisien " et Michel Mary, chroniqueur judiciaire Le calvaire de Debra :Direction le Maine, aux Etats-Unis. C'est dans la petite ville de West Gardiner que la vie de la famille Dill bascule le 16 septembre 1973 : Debra, la fille aînée, est retrouvée violée et assassinée près de sa voiture accidentée. Entre dissimulations et errements de l'enquête, la famille Dill aura-t-elle droit, un jour, à la vérité ?