Chroniques criminelles - L'affaire Josiane Bézard : Jalousie meurtrière ?/ Petits meurtres entre amis

Philippe Bézard est souvent décrit comme colérique, voire violent. Mais ce 21 novembre 2018, dans le box des accusés, il se tient droit et impassible. Il écoute le président de la Cour d’assises rappeler les faits qui se sont déroulés il y a cinq ans à Manosque, une petite commune des Alpes-de-Haute-Provence. Cinq années que Josiane, son épouse, a disparu mystérieusement sans laisser de traces. Cinq années que la police cherche le corps, en vain. Depuis, Guillaume et Elodie, les deux enfants du couple, se déchirent : l’un croit que son père est coupable, l’autre pense qu’il est innocent… Qui le jury va-t-il croire ?Après trois jours d'audience, la Cour d'assises condamne Philippe Bézard à 25 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel de sa condamnation.L'affaire Josiane Bézard, une histoire inquiétante racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Sylvie Amoureux, sœur de la victimeGuillaume Bézard, fils de la victimeElodie Bézard, fille de la victimeSophie Cucchi, amie de la victimeAlain Tolari, ami de l'accuséMe Frédéric Monneret, avocat de la défenseMe Emmanuelle Orta, avocate des parties civilesXavier Beneroso, journaliste Petits meurtres entre amisDirection la Californie, dans la petite ville de Bradbury. En mars 1988, Mickey Thompson, un célèbre champion automobile, et son épouse Trudy sont abattus devant leur villa. La police pense d’abord à un cambriolage qui aurait mal tourné mais, très vite, des éléments contredisent cette hypothèse. Les enquêteurs arriveront-ils à faire toute la lumière sur ce qui ressemble plus à une vengeance personnelle ? « Ennemis et Associés », une nouvelle enquête de Chroniques Criminelles.