Chroniques criminelles - L'Affaire Maeva Rousseau : Vengeance aveugle / Meurtre à Central Park

L’Affaire Maeva Rousseau : Vengeance aveugle7 avril 2012, à Chérence, un petit hameau du Vexin français. Lorsqu’Alan rentre de son travail en fin de soirée, c’est une scène d’horreur qui l’attend à l’étage de sa maison : sa compagne Maeva gît sur le lit, le corps meurtri et couvert de sang. Coincé sous son bras, leur fils Lorenzo âgé d’un an. Terrorisé mais bien vivant.Qui aurait pu en vouloir autant à cette jeune femme sans histoires au point de l’achever à coups de batte de baseball ?Suspecté un temps, son compagnon Alan est vite mis hors de cause. Les gendarmes rebondissent sur une autre piste et ce n’est qu’au bout de 2 mois d’enquête que l’horrible vérité éclate…. Tous les habitants de la région sont sous le choc.Aujourd’hui, pour Chroniques Criminelles, les parents de Maeva, son frère et sa meilleure amie reviennent avec émotion sur cette tragédie qui a détruit leur famille.L’affaire Maeva Rousseau, l’histoire d’une vengeance sauvage, racontée par Jacques Pradel Avec les témoignages de : Graziella Rousseau, Mère de MaevaChristian Rousseau, Père de MaevaEmmanuel Rousseau, Frère de MaevaMichèle Daniel, Amie de MaevaMe Caty Richard, Avocate d’Alan, le compagnon de MaevaMe Ariane Lachenaud, Avocate de la famille de MaevaHenda Berruet, Ex-épouse d’Alain BerruetMe Frédéric Aguillon, Avocat d’Henda BerruetMe Philippe Louis, Avocat d’Alain BerruetSophie Cambier, Journaliste Meurtre à Central ParkDirection New York, aux Etats Unis. Le 26 août 1986, le corps mutilé de Jennifer Levin est retrouvé au petit matin dans Central Park. Les enquêteurs remontent jusqu’à un certain Robert Chambers qui serait le dernier à l’avoir vu vivante. Accro aux belles filles et à la drogue, le jeune homme fait figure de suspect idéal. Mais est-il pour autant un tueur de sang froid ? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chroniques Criminelles.