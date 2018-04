Chroniques criminelles - L'affaire Marc Dutroux : les premières images

Le 23 avril 1998, il y a 20 ans exactement, la Belgique vivait un véritable cauchemar : échappant à la surveillance des gendarmes, l’ennemi public n°1, Marc Dutroux, s’évadait du Palais de justice de Neufchâteau…Pour les autorités, c’est un véritable séisme. Toutes les polices du Royaume et des pays voisins se mobilisent et la traque commence. Mais en Belgique, la colère et l’angoisse montent… Car depuis le début de l’affaire Dutroux en 1996, les institutions judiciaires enchaînent les ratés. Ccette fois, l’ennemi public n°1 sera-t-il rattrapé ? En exclusivité sur TFX, CHRONIQUES CRIMINELLES propose un document inédit, qui revient, minutes par minutes, sur ce 23 avril 1998 : une folle journée qui a vu, en quelques heures seulement, un criminel pédophile s’échapper, deux ministres démissionner et un peuple tout entier retenir son souffle.Gendarmes, journalistes mais aussi Ministres et témoins directs reviennent pour CHRONIQUES CRIMINELLES sur cet incroyable événement qui a laissé la Belgique en état de choc. L’affaire Marc Dutroux, une histoire racontée par Jacques Pradel. Pour continuer cette soirée spéciale, nous vous proposons de voir ou revoir un document retraçant le parcours criminel de Marc Dutroux.Lorsqu’en août 1996, les petites Sabine et Laetitia sont retrouvées saines et sauves, la Belgique respire : Depuis plusieurs mois, des enfants disparaissaient sans que la police n’arrive à mettre la main sur le coupable. Mais ce qu’on découvre alors fait basculer le pays dans l’horreur : de jeunes victimes battues, violées et affamées jusqu’à la mort. L’auteur de ces crimes odieux ? Un certain Marc Dutroux, aidé de sa compagne Michèle. Comment ce pédophile psychopathe a-t-il pu agir sans éveiller les soupçons des autorités pendant de si longs mois ? Les réponses sont dans ce document de CHRONIQUES CRIMINELLES, raconté par Jacques Pradel.