Chroniques criminelles - L'affaire Stéphane Dieterich : les secrets de l'étudiant modèle / L'autoroute du crime

Le soir du 4 juillet 1994, Mme Dieterich fait les cent pas à la maison. Les heures passent et elle est morte d’inquiétude : son fils Stéphane, 24 ans, qui devait s’absenter seulement une demi-heure avec son meilleur ami Christophe, n’est toujours pas rentré. Au petit matin, elle signale sa disparition au commissariat de Belfort. Sur place, elle apprend que le corps d’un jeune homme a été découvert au Bois Joli, une forêt proche de la ville. Retrouvé à moitié dénudé, Stéphane a été tué de 11 coups de couteau. Qui a pu lui en vouloir au point de l’assassiner sauvagement cette nuit-là ? Stéphane avait-il des ennemis ? Pour la police, c’est l’incompréhension car Stéphane est un étudiant modèle et apprécié de tous. L’enquête va leur réserver de nombreux rebondissements et surtout des années d’investigations pour boucler cette affaire hors norme. Il faudra en effet plus de 20 ans pour mettre la main sur l’assassin, un homme qui, depuis le départ, était sous les yeux des enquêteurs et de la famille. Pour Chroniques Criminelles, Sylvain Dieterich, le frère de la victime, revient sur le combat de sa vie. 20 ans de mobilisation pour connaître la vérité sur la mort de Stéphane avec une seule question : quel est le vrai mobile du crime ? L’affaire "Stéphane Dieterich", une histoire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Sylvain Dieterich : Frère de la victimeHenri Wolkowicz : Ami de la familleAlexandra Bach : Amie de la familleYves Poirier: Ami de la familleHomme « masqué » : Témoin capital de l’enquêteMe Julien Dami-Le-Coz : Avocat de la DéfenseMe Claire Doubliez : Avocate des Parties civilesPatrick Le Barre: Commandant de Police, Police Judiciaire de Besançon Stéphane Bouchet : JournalistePascal Chevillot : Journaliste « L’est Républicain »Emilie Pou : Journaliste « France Bleu Belfort » L’autoroute du crime Direction les États-Unis et plus précisément le Wisconsin. Ce 18 novembre 2003, le corps déchiqueté de Pat Zemke est retrouvé dans la cabine de son camion, sur une aire d’autoroute. Cet homme bon et respecté de tous avait-il des ennemis ? Trempait-il dans des affaires louches ? La réponse dans cette nouvelle enquête de "Chroniques Criminelles".