Chroniques criminelles - La mort mystérieuse de l’institutrice/Petit meurtre en famille

Pour ce numéro de « Chroniques Criminelles », partons sous le soleil des Antilles pour une affaire qui a secoué la Martinique pendant de longs mois. Le 2 décembre 2014, Francette Pierre-Emile, une institutrice sans histoire disparaît mystérieusement pendant sa pause déjeuner. Très vite, sa famille donne l’alerte et les recherches s’organisent… En vain. Les enquêteurs découvrent alors que la dernière personne à avoir vu Francette vivante est Philippe Ponsar, son ex-gendre. Leurs relations n’étaient pas au beau fixe et les disputes entre eux étaient fréquentes. Mais cela en fait-il pour autant un meurtrier ? La réponse dans ce document inédit de « Chroniques Criminelles », raconté par Jacques Pradel. Principaux intervenants : Alexa Pierre-Emile : fille de Francette Pierre-Emile Dinah Rioual-Rosier : avocate des parties civiles Murielle Renar-Legrand : avocate des parties civiles Ludovic Romain : avocat des parties civiles Melinda Boulai : journaliste France-Antilles Martinique Geneviève Tell : directrice de l’Ecole Saint Joseph de Cluny et amie de Francette Paule Gabriel : collègue et amie de Francette Virginie Selvetti : journaliste Jean-Marc Pulvar : journaliste RCI FM Stéphane Cougnaud : commandant à la PJ de la Martinique