Chroniques criminelles - L'affaire Amandine Estrabaud : La disparue du Tarn / Frères de sang

Le 18 juin 2013, près de Castres dans le Tarn, Amandine Estrabaud, 30 ans, disparait mystérieusement alors qu'elle rentrait en stop à son domicile.En exclusivité pour Chroniques Criminelles, la maman, la tante et les proches d'Amandine confient leurs angoisses et surtout leur espoir de connaître enfin la vérité.Toute la région, bouleversée, vit au rythme des rebondissements de l'enquête qui a permis d'interpeller un suspect. Guerric Jehanno, ancien maçon, est soupçonné de l'enlèvement, de la séquestration, du viol et du meurtre d'Amandine Estrabaud. Pour la justice, il est au cœur de la disparition de la jeune femme.Une enquête inédite racontée par Jacques Pradel qui lève le voile sur une affaire hors-norme, dramatique et émouvante. Avec les témoignages de : Monique Sire, la maman d'Amandine, Eliane Santier, la tante d'Amandine, Roland Sire, l'oncle d'Amandine, Angélique, la meilleure amie d'Amandine, Bernard Bayle, président Comité de soutien à la famille d'AmandineAziza Poittevin, journaliste France 3-Midi-Pyrénnées, Karim Benaouda, journaliste au Journal d'Ici, Me Pierre Debuisson, avocat de la maman d'Amandine, Me Victor Lima, avocat du principal suspect, Michel Mary, chroniqueur judiciaire. Frères de sang : Direction la Californie aux Etats-Unis. En août 1989, José et Kitty Menendez sont assassinés chez eux laissant deux fils orphelins. Dans un premier temps, la police penche pour un meurtre de la mafia car José était un riche homme d'affaires. Mais le comportement étrange de Lyle et Erik, les garçons du couple, donne une autre tournure l'enquête… Une histoire de sexe, d'argent et d'ambition qui a fait la Une des journaux américains pendant de longs mois.

En savoir plus sur Magali Lunel