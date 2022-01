Chroniques criminelles - L'affaire Anaïs Guillaume : la mort est dans le pré / Meurtres en famille

Le 16 avril 2013, Anaïs Guillaume, 21 ans, quitte le domicile familial de Blagny, dans les Ardennes, pour passer la soirée avec des amis. Elle ne rentrera jamais chez elle. Le lendemain, ses parents appellent ses amis qui leur apprennent qu'en fin de soirée, Anaïs est partie de chez eux accompagnée par Philippe Gillet, qui est à la fois son employeur et son amant. Cet agriculteur d’une quarantaine d’années, l'un des principaux éleveurs de la région, a séduit Anaïs lorsqu'elle a commencé son apprentissage dans sa ferme. Ce soir-là, il affirme avoir passé la nuit avec Anaïs mais, selon lui, la jeune fille était déjà partie à son réveil. Alors où est passée Anaïs ? Accident ? Suicide ? Enlèvement ? Commence alors une enquête au long cours qui s'enlise pendant près de trois ans avant de connaître plusieurs rebondissements. En janvier 2016, suite à la découverte du téléphone portable d’Anaïs à son domicile, Philippe Gillet est mis en examen pour l'assassinat de sa jeune maîtresse. En enquêtant sur son passé, les gendarmes découvrent que son épouse Céline est décédée dans des circonstances étranges, un peu plus d’un an avant la disparition d’Anaïs. Un autre volet de l’affaire qui lui vaudra une seconde mise en examen prononcée à l’été 2017. Alors que se profile son procès devant la cour d’assises de Charleville-Mézières, Chroniques Criminelles se penche pour la première fois sur cette mystérieuse affaire où plusieurs questions déterminantes restent en suspens. L’affaire Anaïs Guillaume, une histoire racontée par Jacques Pradel.Liste des intervenants :Valérie Guillaume, mère d'Anaïs Guillaume Fabrice Guillaume, père d'Anaïs Guillaume Emilie, meilleure amie d'Anaïs GuillaumeSylvie Schmitt, ex-belle-soeur de Philippe GilletVictoria Gillet, fille aînée de Philippe GilletMe Arnaud Miel, avocat des parties civiles Me Ghislain Fay, avocat de la défense Philippe Dufresne, journaliste L'Ardennais / L'UnionMathieu Livoreil, journaliste L'Ardennais / L'Union