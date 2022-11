Chroniques criminelles - L’affaire Béatrice Bowé : La belle-mère, la coiffeuse et le gardien de but/Le mobil-home de l’horreur

Le 6 avril 2017, le corps de Béatrice Bowé, une retraitée âgée de 60 ans a été retrouvé sans vie dans la petite commune de Durrenbach, non loin de Strasbourg. La veuve au visage dépecé a été scalpée et poignardée de 36 coups de couteaux au sein de son domicile. Un massacre qui glace tous les habitants du village qui jusqu'alors n'avaient jamais connu une telle tragédie. Après avoir écarté la piste du cambriolage qui aurait mal tourné, du SDF au casier judiciaire qui rôde dans les parages et vu la violence du meurtre, les enquêteurs ont peu de doute : l’agresseur connaissait Béatrice Bowé et lui en voulait personnellement ! Alors qui dans l’entourage de celle que tout le monde surnommait « Mamie Foot » aurait pu commettre un crime aussi odieux ? Et surtout pourquoi ? La réponse est dans cette enquête inédite de Chroniques Criminelles racontée par Jacques Pradel.