Chroniques criminelles - L'affaire Chabé : le pompier, l'amant et la secrétaire/L'affaire Chabert

Amiens, le 17 juin 2013. Après plus de 8 ans d'enquête, Ludovic Chabé est reconnu coupable du meurtre de son épouse devant les Assises. Mais est-ce vraiment lui qui a étranglé Françoise ? Limoges, le 19 mai 2008.Gilles Bellion poignarde sa compagne qui s'apprête à le quitter. Deux ans plus tard, il est face à ses juges. Comment pourra-t-il expliquer son geste ? Delray Beach aux Etats-Unis, le 24 mars 1984. Karen, 14 ans, est assassinée alors qu'elle faisait un baby-sitting. L'enquête ne donne rien. Jusqu'à ce qu'un autre crime ait lieu non loin de là…