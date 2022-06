Chroniques criminelles - L'affaire Charlène Grosdent : mensonges et trahison/Un puzzle macabre

Disparitions inquiétantes, crimes complexes ou passions destructrices … afin de garantir aux téléspectateurs une plongée haletante au cœur de ces affaires les plus captivantes, "Chroniques Criminelles" pourra s’appuyer sur des témoignages exclusifs, des proches et des familles, au plus près de l'enquête.La narration sera assurée par Jacques Pradel, la référence incontournable des faits divers en tous genres. Plongez au cœur d’enquêtes inédites et d’affaires judiciaires marquantes qui n’ont pas encore livré toutes leurs vérités.