Chroniques criminelles - L'affaire Christelle Blétry : 123 coups de couteau pour 20 ans de mystère / Le spring break de l'horreur

L’affaire Christelle Blétry, c’est l’histoire d’une jeune fille retrouvée lardée de 123 coups de couteau au bord d’un chemin en décembre 1996 près de Dijon. C’est aussi l’histoire de la ténacité d’une mère, sans qui l’enquête n’aurait sans doute jamais abouti. Pas moins de 27 suspects vont successivement se retrouver dans le collimateur de la police, en vain… Mais c’est sans compter sur l’acharnement de Marie-Rose, la mère de Christelle.Pendant toutes ces années, elle va se battre sans relâche pour que le dossier ne soit pas abandonné, pour qu’il ne finisse pas sur l’étagère des «Cold Case» non-résolus.Son obstination va finir par payer car un policier, lui aussi, est bien décidé à découvrir la vérité. A son arrivée dans la région, Raphaël Nedilko reprend tout à zéro et il va surtout s’appuyer sur un allié de poids : la science.Grâce à un travail de fourmi, il va mettre fin à deux décennies de mystère et enfin découvrir le nom du meurtrier de Christelle. Qu’est-il arrivé à la jeune femme ? Et quel est le scénario de ce terrible drame ?"L’affaire Christelle Blétry", une enquête riche en rebondissements et éprouvante racontée par Jacques Pradel. Principaux intervenants : Marie-Rose BLETRY : Mère de ChristelleBernard HOMMEY : Ami de la famille Blétry, président de l'association «Christelle»Michelle FINES : Journaliste police-justiceJean-Marc DUCOS : Journaliste «Le Parisien»Thierry DROMARD : Journaliste, «Le Journal de Saône-et-Loire»Yves CARRY : Commandant de police, SRPJ de DijonRaphaël NEDILKO : Brigadier-chef, SRPJ de Dijon Me Bruno NICOLLE : Avocat de la défense Me Didier SEBAN : Avocat des parties civilesMe Corinne HERRMANN : Avocat des parties civilesLe Spring Break de l’horreur :En mars 1989, c’est la période de «Spring Break» aux Etats-Unis. Quatre étudiants américains se rendent à South Padre Island pour faire la fête. Un soir, ils décident de passer la frontière pour s’amuser à Matomoros, une ville côté mexicain. C’est là que l’un d’entre eux, Mark Kilroy, disparaît mystérieusement… Après avoir pensé au kidnapping puis au crime crapuleux, les policiers chargés de l’enquête s’orientent vers la piste sataniste. Selon les rumeurs, de nombreux rituels occultes ont lieu dans la région. Pourraient-ils être liés à la disparition de Mark ?