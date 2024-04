Chroniques criminelles - L'affaire Christophe Le Scrill: l'étrangleuse de Chantilly

5 janvier 1994, à Lamorlaye, près de Chantilly, dans l’Oise. Christophe le Scrill, un jeune jockey, très prometteur, se volatilise en pleine nuit sans laisser de trace. Il venait pourtant tout juste d’être père et enchaînait les succès. Alors, pourquoi vouloir disparaître en pleine gloire ? Sa femme Nathalie, très inquiète, alerte la presse. En plus de la pression des courses, elle parle d’une fugue dépressive car leur couple connaissait quelques problèmes. Les enquêteurs se plongent dans la vie mouvementée du jockey. Le monde hippique, c’est le royaume des paris avec des gains qui font parfois tourner la tête. Christophe Le Scrill aurait-il pu être mêlé à des courses truquées ou être à la merci de bookmakers peu scrupuleux ? Les jours passent et toujours aucune nouvelle de Christophe. Il faudra un mois aux enquêteurs pour enfin découvrir la vérité qui fait froid dans le dos… Pour « Chroniques Criminelles », Martial Marcon, jockey et ami de Christophe, ainsi que Céline Cortier, une amie proche, reviennent sur cette tragédie qui a marqué leur jeunesse. L’affaire Christophe le Scrill, une histoire hors norme racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Céline Cortier, amie de Christophe Le Scrill Martial Marcon, jockey et ami de Christophe Le Scrill Me Paul Weisbuch, avocat général Me Olivia Cligman, avocat de la défense Gérard Durand, officier de gendarmerie à la brigade de Chantilly Georges Charrières, journaliste au « Courrier Picard » Stéphane Bouchet, journaliste Paul Lefèvre, chroniqueur judiciaire