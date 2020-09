Chroniques criminelles - L'affaire Cyrille Boutin : partie de chasse fatale / Le tueur des petites annonces

Cavignac, le 30 octobre 2011, Cyrille Boutin, 39 ans, quitte la ferme familiale pour aller chasser. Mais les heures passent et Cyrille ne rentre pas. Très inquiète, sa femme, Nathalie, prévient la gendarmerie. Des recherches d’envergure sont alors déployées mais aucune trace du chasseur. Le lendemain matin, Nathalie, affolée, appelle les secours. Elle vient de retrouver dans les bois le corps de son mari. S’est-il suicidé ? A-t-il été victime d’un accident de chasse ? Les deux hypothèses sont rapidement écartées car Cyrille a été froidement exécuté de 4 balles dans le dos. Mais qui pouvait en vouloir à ce père de famille sans histoire et apprécié de tous ? Pendant un mois, l’enquête piétine. Mais les révélations de Béatrice, la sœur de Cyrille, vont mettre les gendarmes sur une piste. Et ils ne vont pas tarder à lever le voile sur un scénario machiavélique… Pour Chroniques Criminelles, sa sœur Béatrice et ses amis sortent de leur silence pour faire revivre cette tragédie qui a bouleversé leur vie. L’affaire Cyrille Boutin, une histoire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Béatrice : Sœur de Cyrille BoutinFrancis : Cousin de Nathalie SalléDenis : Ami de Cyrille BoutinMe Anne CADIOT- FEIDT : Avocate de BéatriceMe Selim VALLIES : Avocat de BéatriceMe Maud SECHERESSE : Avocate de Jean-Marc ArbouinJean-Michel DESPLOS : Chroniqueur judiciaire « Sud-Ouest »