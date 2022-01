Chroniques criminelles - L'affaire D'Amato : Qui a tué la mère et sa fille ? / Le destin brisé d'une starlette hollywoodienne

Le 31 mars 2003, les employeurs de Chantal et Audrey d'Amato s'inquiètent : la mère et la fille, pourtant toujours très ponctuelles, ne se sont pas présentées sur leur lieu de travail. Les pompiers se rendent chez elles et font une découverte terrifiante. A l'intérieur de la maison, ils découvrent le corps de Chantal, ligotée avec du scotch. Dans la pièce voisine, Audrey gît sur son lit, attachée avec des fils électriques, le visage lacéré de coups de couteau. L'assassin n'a laissé aucune trace, aucune empreinte, et les enquêteurs n'ont pas le moindre indice pour remonter sa piste. Pendant plus d'un an, les gendarmes s'épuisent à chercher le criminel, en vain. Un profileur est dépêché, plus de 200 tests ADN sont réalisés ainsi que des centaines d'auditions... Rien n'y fait. Jusqu’à ce qu’une autre agression, commise à quelques kilomètres de là, les mette enfin sur la piste d’un suspect au profil bien inquiétant…L’affaire Chantal et Audrey D’Amato, une tragédie aux multiples rebondissements racontée par Jacques Pradel.