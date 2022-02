Chroniques criminelles - L’affaire Delphine Jubillar : Rumeurs, soupçons et révélations /Une disparition mystérieuse

Karine Ferri va s’intéresser aux secrets de l’affaire qui tient en haleine les Français depuis plus de 6 mois : la mystérieuse disparition de Delphine Jubillar, l’infirmière du Tarn. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, cette mère de deux jeunes enfants se volatilise sans explication, dans la petite commune de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Depuis, malgré des recherches d'une ampleur exceptionnelle, impossible de retrouver la moindre trace de la jeune et séduisante infirmière. Disparition volontaire ? Mauvaise rencontre ? Accident ? Toutes les pistes sont envisagées mais sans résultat. Et si le coupable n’était autre que son mari ? Après plusieurs mois d’enquête, Cédric Jubillar est mis en examen et incarcéré pour « homicide volontaire sur conjoint » le 18 juin 2021.Pourquoi l’étrange personnalité du mari a-t-elle fini par le placer au cœur des soupçons ? De quels éléments les enquêteurs disposent-ils ? Incarcéré, Cédric Jubillar clame son innocence. Et les gendarmes sont sous pression : en l'absence d’aveux, et sans le corps de la disparue, difficile de réunir des preuves assez solides de sa culpabilité…Alors que l'accusation et la défense du seul et unique suspect se livrent désormais une guerre sans merci dans les médias, "Chroniques Criminelles" fait le point sur cette affaire qui retient toute l’attention des Français entre rebondissements, rumeurs et nouvelles pistes étonnantes. L’affaire "Delphine Jubillar", une affaire hors norme racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : - Me Laurent NAKACHE-HAAFI, avocat de la famille de Delphine- Me Jean-Baptiste ALARY, avocat de la défense- Me Emmanuelle FRANCK, avocat de la défense- Me Alexandre MARTIN, avocat de la défense- Frédéric ABELA, journaliste, La Dépêche du Midi- Mathieu FOURQUET, journaliste, Le Nouveau Détective- Ronan FOLGOAS, reporter, Le Parisien - Sophie NOACHOVITCH, reporter, Le Nouveau Détective Meurtre à Cambridge :Direction l’Angleterre, et plus précisément la région de Cambridge. Le 30 novembre 2004, Leonard Moss se rend au poste de police. Son fils Fred, 21 ans, a disparu mystérieusement et il est inquiet. Malgré une mobilisation énorme de ses proches et des secours, le jeune homme reste introuvable…. Jusqu’à ce que Chris Nutts, l’un de ses amis, pousse à son tour la porte du commissariat. La vérité va-t-elle enfin éclater ?