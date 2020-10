Chroniques criminelles - L'affaire des époux Lefebvre : un double meurtre pour une double-vie ? / Bagarre mortelle

« Un véritable massacre… » Les enquêteurs n’ont pas d’autre mot pour décrire la scène de crime qu’ils découvrent à Saujon, en Charente Maritime, ce 27 février 2015 : deux corps roués de coups, un appartement dévasté, un début d’incendie… Qui aurait pu en vouloir à Thierry et Marie-Hélène Lefebvre, 55 ans tous les deux, au point de les assassiner si violemment ? Pour leur entourage, c’est l’incompréhension car le couple était discret et sans histoires. Pour les enquêteurs, c’est une énigme d’autant que l’appartement des victimes était fermé de l’intérieur.Angéline et Sylvain, les deux enfants du couple, eux, sont dévastés. Comme le reste de la famille d’ailleurs. Sauf que les enquêteurs vont bientôt découvrir que l’un des témoins n’a pas dit toute la vérité… Pire, il cacherait même une double vie.Alors, l’assassin se cache-t-il dans la propre famille des victimes ? Comment les policiers sont-ils parvenus à reconstituer le scénario de cet effroyable meurtre ?Chroniques criminelles revient sur cette tragique enquête racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Sylvain Lefebvre - fils de Thierry et Marie-Hélène LefebvreCatherine Humblot - sœur de Thierry LefebvreHervé Kohé - ami de Louis MeaMe Nathanaël Ormillien - avocat de Sylvain LefebvreMe Claude Reynaudi - avocat de la fille de Marie-Hélène et ThierryMe Stéphane Ferry - avocat des parents de Marie-Hélène LefebvreMe Lionel Béthune de Moro - avocat de la défenseErick Thomas - expert en criminalistique et scène de crime Bagarre mortelle Direction Stoneleigh, une petite ville située à une quinzaine de kilomètres de Londres, en Angleterre. Le 26 mai 2001, Christopher et son frère Phillip sont pris à partie par un groupe de jeunes. Violemment agressé, Christopher est laissé pour mort au milieu de la chaussée avant de se faire percuter par une voiture. Les deux frères se sont-ils retrouvés par hasard au cœur de cette terrible bagarre, ou bien s’agit-il d’un règlement de compte ?