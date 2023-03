Chroniques criminelles - L'affaire des Epoux Saint Aubert : Les maçons de l'horreur

Dans ce numéro inédit de "Chroniques Criminelles", vous allez voir qu’en matière criminelle, l’horreur n’a parfois pas de limite… Tout commence le 19 avril 2008, en Moselle, quand Olivier Bommersbach alerte les gendarmes très inquiet, car cela fait plusieurs jours qu’il est sans nouvelles de sa mère Jocelyne et de son époux Jean-Claude… Et ce silence ne leur ressemble pas. Le couple, fraichement marié, s’est installé à 800 km de là, dans un petit village près du Canal du Midi, pour y couler une retraite paisible. À la demande d’Olivier, les gendarmes se rendent sur place. À première vue, rien d’anormal. Mais en fouillant un peu plus la maison, ils découvrent un carnet caché dans l’armoire de la salle de bain. À l’intérieur, un petit mot. C’est Jocelyne qui l’a écrit. Et ce qu’il révèle plonge la famille tout entière dans l’angoisse…