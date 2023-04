Chroniques criminelles - L'affaire du violeur de la Sambre : le suspect aux deux visages / Triangle amoureux fatal

Il est surnommé par la presse « le violeur de la Sambre » … 30 ans durant, c’est toute une région, au nord du pays, qui a tremblé à la simple évocation de ce prédateur qui a sévi en France et parfois même en Belgique. Il s’agit d’un homme qui a agressé de jeunes filles et des femmes qui se promenaient seules, avant de les violer, souvent sous la menace d’un couteau…Pendant des années, il a tenu toutes les polices en échec, jusqu’en février 2018. Une nouvelle tentative d’agression permet enfin d’identifier un homme : Dino Scala. Les enquêteurs découvrent alors un homme au profil étonnant, un suspect aux deux visages : d’un côté, un « monsieur-tout-le-monde », père de famille, aimé et respecté de tous. De l'autre, un violeur implacable. En ayant reconnu plus de 40 agressions, Dino Scala est l’un des pires prédateurs de l’histoire. Direction les Etats-Unis, dans la banlieue de Tampa, en Floride. C’est là qu’habitent Teresa et Brian. Ils sont tombés amoureux après avoir vécu, chacun de leur côté, un divorce difficile. Aujourd’hui, ils sont heureux et préparent leur prochain mariage. Mais le 13 janvier 2014, la police découvre un cadavre dans la maison du couple. Car derrière les apparences d’une vie tranquille, se cachait, en réalité, une histoire d’amour dramatiquement complexe…« Triangle amoureux fatal », une nouvelle enquête de "Chroniques criminelles".