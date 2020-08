Chroniques criminelles - L'affaire du violeur des balcons / Meurtre au Country Club

Le 10 août 2013, Rosalie (prénom modifié), 24 ans, est réveillée en pleine nuit alors qu'elle dort tranquillement dans son petit appartement à Avignon. Terrorisée, la jeune femme aperçoit dans le noir une silhouette juste au-dessus de sa tête. C'est le début d'un long cauchemar qui va durer plus de deux heures. L’homme cagoulé et ganté s'est introduit par le balcon et la viole à plusieurs reprises. Il va ensuite la forcer à nettoyer toutes les traces de son passage à l'eau de javel avant de prendre la fuite. Lorsque les enquêteurs l’entendent, son récit glaçant à des airs de déjà-vu. La police avignonnaise fait face à des viols inexpliqués depuis plusieurs semaines dans le même quartier de Montfavet à Avignon. A chaque fois, le mode opératoire est identique : Le violeur masqué et ganté s'introduit en pleine nuit chez une jeune femme seule en escaladant le balcon, il profite d'une fenêtre restée ouverte pour pénétrer dans son appartement et l'agresse sexuellement. La psychose envahit alors toute la ville d'Avignon et une véritable chasse à l'homme s’engage. Mais, à chaque nouveau crime, le violeur échappe aux enquêteurs malgré un dispositif hors-norme. Ce n'est que début janvier 2015, à la faveur d'un incroyable concours de circonstances, que les policiers parviennent à interpeller Abdelhamid Zouhari, celui que tout le monde appelle désormais « le violeur des balcons ». L'homme va rapidement passer aux aveux. Au total, entre août 2013 et janvier 2015, six jeunes femmes ont été violées et huit autres ont échappé de peu à leur agresseur. Parmi elles, Amélie (prénom modifié) et Sabrina, ont accepté de revenir sur ce terrible drame qui a détruit leur vie. « Le violeur des balcons », une histoire terrifiante racontée par Jacques Pradel Avec les témoignages de : Sabrina, victime qui a échappé au violeur, Amélie (prénom modifié), victime qui a échappé au violeur Nicolas (prénom modifié), ami d'Abdelhamid Zouhari, le violeurYassine qui a permis l'arrestation du violeur Clara Bernard, victime du « violeur de la Sambre » Me Marc Geiger, Avocat Partie civileMe Franck Gardien, Avocat Partie civile Me Christophe Bass, Avocat Partie civileMe Patrick Gontard, Avocat de la DéfenseRiad Doua, Journaliste "Vaucluse Matin"Frédérique Poret, Journaliste France 3 Provence-Alpes-Côte d'AzurStéphane Bouchet, Journaliste Jean-François Abgrall, enquêteur privé et psychocriminologue