Chroniques criminelles - L'affaire Edgar Boulai : massacre à la machette / Un prédateur dans la nature

Le 16 septembre 1995 à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne, la Famille Davila disparaît sans laisser de trace. Plus personne n’a de nouvelles de Donald, 34 ans, Stéphanie, 21 ans, et de leurs deux enfants Donald Junior, 3 ans et demi et Donatella, 22 mois. Ce silence ne leur ressemble pas... Très inquiète, Gilberte Crovisier, la mère de Stéphanie, alerte le commissariat de police de Melu, mais étonnamment la disparition d’une famille entière ne préoccupe pas les policiers : Donald et Stéphanie sont majeurs et donc libres de partir avec leurs enfants sans donner de nouvelles. Gilberte Crovisier, convaincue que quelque chose de grave est arrivé à sa famille, va donc mener son enquête toute seule et annonce le début d’une véritable croisade. Il a fallu neuf mois d’acharnement à cette mère courageuse pour que les autorités se décident enfin à la prendre au sérieux et que l’on découvre les corps des quatre membres de sa famille enterrés au fond de leur jardin. Ils ont tous été sauvagement assassinés. Les policiers vont alors lever le voile sur une affaire hors norme, au mobile sordide.« CHRONIQUES CRIMINELLES » revient sur cette affaire effroyable racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de Gilberte Crovisier : mère et grand-mère des victimes. Marie-Hélène Billon : nourrice des enfants. Me Sandra Zemmour : avocate de Gilberte Crovisier. Me Aude Lequerré : avocate d’Edgar Boulai. Lieutenant Pierre-Alain Faramaz : Police Judiciaire de Melun. Pierre-Jean Gaury : Procureur adjoint de la République de Melun. Jean-François Caltot : journaliste « La République de Seine et Marne ». Brigitte Vital-Durand : Journaliste « Libération ». Direction le Nord-Ouest des Etats-Unis. Un jour de février 1991, le corps massacré d’une jeune femme est découvert sur une route forestière de la région. Malgré l’enquête, l’assassin n’est pas retrouvé. Mais 5 ans plus tard, quand un autre corps est découvert au même endroit, l’affaire est subitement relancée. La police va-t-elle enfin mettre la main sur ce meurtrier incontrôlable ? La réponse dans cette nouvelle enquête de "Chroniques Criminelles".