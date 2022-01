Chroniques criminelles - L’affaire Eva Puddu : sexe, mensonges et jeux vidéo/Meurtre sauvage à Key West

Rencontrer l’âme sœur sur le Net, ils sont des millions à en rêver… Mais parfois, passer du virtuel au réel peut s’avérer plus dangereux qu’on ne le croit… C’est le cas dans cette tragique affaire…Eva Puddu, 18 ans, habite avec ses parents à Nice et poursuit une scolarité sans histoire. Fan de jeux en ligne, elle passe ses journées devant son ordinateur. Et c’est grâce aux réseaux qu’elle rencontre deux garçons qui partagent la même passion : Jérémy et Vincent. Eva est jeune et enthousiaste, alors chaque histoire, elle la vit à fond : conversations incessantes, messages passionnés, échanges de plus en plus intimes… Elle va même jusqu’à déménager en Gironde pour être plus près de ses partenaires de jeux.Mais ce trio d’amis virtuels va exploser dans le monde réel un jour de décembre 2016. Le drame se déroule à Izon, entre Libourne et Bordeaux. Jérémy, au volant de sa voiture, fonce sur Eva et l’écrase… Pourquoi a-t-il fait ça ? Que s’est-il passé entre les trois adolescents pour qu’ils en arrivent là ?« L’affaire Eva Puddu », une dramatique enquête racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Christian PUDDU, père d’EvaMe Emmanuelle URSULET, avocate de la défenseMe Alexandre NOVION, avocat de la défenseMe Arnaud DUPIN, avocat des parties civilesMe Etienne BOUCHAREISSAS, avocat des parties civilesJoseph AGOSTINI, psychologueStéphane BOUCHET, journaliste spécialiste des faits diversJean-Michel DESPLOS, journaliste à SUD OUESTMeurtre sauvage à Key WestDirection Key West, en Floride. Le 23 mars 2006, Rodger Keller, un retraité passionné de jardinage, est retrouvé mort dans sa chambre, abattu d’une balle dans la tête. La police découvre que Rodger était connu dans le quartier pour sa générosité sans limite, et pour accueillir chez lui sans-abris et autres petits délinquants… L’un de ses protégés pourrait-il être lié, de près ou de loin, à ce meurtre sordide ?