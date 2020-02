Chroniques criminelles - L'affaire Evelyne Furlan : deux amants pour un meurtre / Un été meurtrier

Le 1er octobre 2007, à Castelsarrasin, Julie-Marie, 14 ans, rentre du collège à 17h45. L'adolescente vit seule avec sa mère, Evelyne Furlan, 52 ans, dont elle est très proche. Arrivée chez elle, Julie-Marie est intriguée par l’absence de sa mère qui n’est pas là pour l’accueillir et l’obscurité dans laquelle est plongé l’appartement. Elle fait le tour des pièces et en passant devant la chambre de sa mère, elle découvre l’horreur... Evelyne Furlan gît sur son lit dans une mare de sang, un cordon électrique encercle son cou. Elle a été sauvagement étranglée. Qui a bien pu tuer cette mère de famille sans histoire ? Et surtout, pourquoi ? Pour le savoir, les policiers passent l’appartement au peigne fin et constatent que la porte et les fenêtres n’ont pas été fracturées. Evelyne a donc ouvert à son assassin. Et il s’agit probablement d’un proche. Les enquêteurs vont alors se plonger dans la vie sentimentale de la victime et découvrir la présence de deux amants. Chacun d’eux pouvait avoir un mobile pour la tuer. « CHRONIQUES CRIMINELLES » revient sur cette enquête aux multiples rebondissements racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Julie-Marie : Fille d’Evelyne FurlanBernard : Employeur de Robert CoutamaMe Isabelle Schoenacker-Rossi : Avocate de Julie-MarieMe Raphael Darribère : Avocat de Robert CoutamaJean-Pierre François : Journaliste « La Dépêche du Midi » Un été meurtrierDirection El Segundo, dans la banlieue de Los Angeles, pour une affaire qui a marqué les États-Unis. Une nuit de 1957, deux officiers de patrouille sont abattus par un automobiliste qui prend la fuite. Au même moment, à 6 kms de là, quatre adolescents sont retrouvés nus et tremblants de peur dans la rue. Ils ont été braqués par un individu violent qui a volé leur voiture. Les deux événements sont-ils liés ? La réponse dans cette enquête de « CHRONIQUES CRIMINELLES ».