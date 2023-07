Chroniques criminelles - L'affaire Fernando Mourao : Le voisin est-il coupable ?/Un si lourd secret

Le jeudi 24 mars 2016 à Chateaumeillant, dans le Cher, Gilles Tourny entre chez son voisin mais c’est une vision d’horreur qui l’attend. Fernando Mourao, son ami de trente ans, gît dans une mare de sang, le corps criblé de balles. Qui pouvait en vouloir à ce retraité sans histoire connu de tout le village ? Les enquêteurs vont fouiller la vie du paisible de Fernando Mourao, et ils vont aller de surprises en surprises. En interrogeant, Gilles Tourny et sa femme Simone, les gendarmes vont découvrir un secret de famille datant de 1978. Selon eux, il pourrait être un mobile extrêmement sérieux. Il y a de cela 38 ans, Gilles a trompé son épouse Simone avec la femme de Fernando. Et Simone, dans un esprit de vengeance, lui aurait rendu la pareille en faisant de même avec Fernando. Cet adultère croisé aurait-il poussé Gilles à commettre l’irréparable ?L’affaire Fernando Mourao, une terrible histoire racontée par Jacques Pradel.