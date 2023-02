Chroniques criminelles - L'affaire Frédéric Guittard : divorce fatal ? / La maison de la terreur

En juin 2015, en plein centre-ville du Mans, Frédéric Guittard, 51 ans, est découvert le corps criblé de balles dans son appartement saccagé. Attaché à un radiateur, à moitié nu, le pantalon baissé aux chevilles… Pourquoi une telle mise en scène ?Ancien cadre commercial d’un célèbre groupe, il est un notable de la ville. Et il est un père de famille adoré de ses deux filles. Alors, ce meurtre incompréhensible va secouer la région tout entière.Rapidement, les soupçons se portent sur son ex-femme, Touria, avec qui il était en conflit pour des questions d’argent. Mais l’épouse délaissée a un solide alibi. Les policiers se tournent alors du côté de la vie privée de Frédéric Guittard, connu pour multiplier les conquêtes. Aurait-il été victime d’un mari jaloux ? Qui dans l’entourage de Frédéric aurait pu lui en vouloir au point de le tuer avec un tel acharnement ? « L’affaire Frédéric Guittard », une terrible enquête racontée par Jacques Pradel. Direction le Canada, et plus précisément la ville d’Hamilton, dans l’Ontario. En juin 2000, Le jour de la fête des pères, un petit garçon est retrouvé seul, errant dans les rues. Reconnu par des voisins, il est ramené chez lui par la police. Lorsque les agents entrent dans l’appartement, c’est une vision d’horreur qui les attend : Charlisa Clark, sa maman, et son compagnon sont retrouvés baignant dans leur sang, sauvagement assassinés. Le petit garçon a-t-il été témoin du meurtre ? Pourra-t-il les mener sur la piste de l’assassin ?