Chroniques criminelles - L’affaire Gabby Petito : amour, meurtre et réseaux sociaux

A l’occasion de la Saint-Valentin, "Chroniques Criminelles" propose un numéro entièrement consacré aux crimes qui se sont déroulés pendant un voyage en amoureux…Les îles, les grands espaces, la liberté, la lune de miel au soleil… C’est tout ce que vont chercher ces couples en quête de bonheur absolu à deux.Parfois, le voyage romantique peut se transformer en cauchemar sanglant… Alors, comment deux personnes peuvent-elles en arriver à de telles extrémités ? Comment l’amour peut-il conduire au meurtre ? Dans cette émission spéciale, découvrez deux affaires troublantes avec des romances à priori parfaites et, au final, deux meurtres perpétrés lors d’une escapade fatale.Pour commencer, un drame qui a captivé l’Amérique toute entière durant l’été 2021 : l’affaire Gabby Petito, du nom de cette jeune femme dont on a suivi les derniers instants quasiment en direct sur les réseaux sociaux. Au départ, c’est juste un conte de fée : ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont amoureux et ont décidé de parcourir les Etats-Unis en van, se filmant chaque jour pour le plus grand bonheur de leurs followers. A l’arrivée, c’est une histoire tragique dont on ne connait pas la fin. Gabby comme Brian, son petit ami, sont retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Que s’est-il passé pendant ce dernier voyage fatal ? Quel drame s’est joué entre les deux amoureux ? Ensuite, l’incroyable affaire Marc Van Beers considéré comme l’un des plus grands faits divers belges des années 90.Marc, un homme d’affaires bruxellois, est en voyage de noces avec sa jeune épouse Aurore. Ils ont choisi la Corse pour ses plages de sable de blanc, ses cascades cachées et ses routes pittoresques… Si pittoresques, qu’un soir, Marc perd le contrôle de sa voiture et plonge dans le ravin. Le jeune marié est tué sur le coup alors qu’Aurore n’est que légèrement blessée… Un vrai miracle selon les policiers corses. En Belgique, pourtant, la famille du défunt a des doutes : leur belle-fille a-t-elle vraiment dit la vérité sur cet "accident" ? Rendez-vous sur les routes de l’enfer grâce à ce document inédit de "Chroniques Criminelles" raconté par Jacques Pradel.