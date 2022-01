Chroniques criminelles - L'affaire Gérard Pardiès : Un ancien policier au-dessus de tout soupçon ? / Nuit meurtrière à Georgetown

31 décembre 2016 à La Garde, près de Toulon. Gérard Pardiès, 77 ans, quitte sa sœur et son beau-frère après un dîner de fête. C’est la dernière fois que ce policier à la retraite sera vu vivant car le lendemain matin, son voisin découvre une énorme flaque de sang devant chez lui. Les analyses vont montrer qu’il s’agit bien du sang de Gérard Pardiès et qu’il a peu de chance d’avoir survécu à l’attaque... Alors que s’est-il passé ? Les policiers vont se plonger dans le passé de leur ancien collègue. Et ils vont aller de surprise en surprise.Gérard Pardiès était très loin d’être le paisible retraité que décrivaient ses voisins. A tel point que les enquêteurs s’interrogent : la victime aurait-elle été rattrapée par son passé ? Ce qui est sûr, c’est que quelqu’un a cherché à se venger. Gérard Pardiès s’était fait beaucoup d’ennemis, à commencer par son entourage le plus proche…« L’affaire Gérard Pardiès », une tragique enquête de « Chroniques Criminelles » racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Jean Coque, Brigadier, voisin et ami de Gérard PardièsJacques Bonfils, Beau-frère de Gérard Pardies Commandant Denis Cartelle, Enquêteur principal Me Bertrand Pin, Avocat de la défensePhilippe Vénère, Ancien commissaire divisionnaire à la B.R.IBernard Marchal, Procureur de la République de ToulonSonia Bonnin, Journaliste à Var MatinStéphane Munka, Journaliste spécialiste des faits diversNuit meurtrière à Georgetown :Direction Georgetown, aux Etats-Unis. C’est une scène d’horreur qui attend la responsable d’un café lorsqu’elle pénètre dans l’établissement un matin de juillet 1997 : ses trois employés de nuit gisent sur le sol, baignant dans une mare de sang, le corps criblé de balles. S’agit-il d’un cambriolage qui aurait mal tourné ? A priori non, car les 10 000 dollars que contenait le coffre sont toujours là. Mais alors, pourquoi ces trois jeunes ont-ils été tués avec une telle violence ?