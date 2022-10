Chroniques criminelles - L'affaire Hichem Ben Brika : Le mari était de trop / Deux valises pour un cadavre

Hichem Ben Brika est ouvrier. Sa femme, Linda, est assistante de direction. A force de courage et de travail, le couple mène une existence paisible et heureuse à La Garde, près de Toulon, entourés de leurs deux petits garçons. Ce bonheur sans nuage s’arrête brutalement dans la soirée du 2 octobre 2011 : Hichem est froidement exécuté d’une balle dans le thorax, au pied de son immeuble. Pourquoi a-t-il été pris pour cible ? Rien, dans sa vie familiale ou professionnelle, ne laissait présager une fin aussi tragique. Les enquêteurs s’emparent du dossier et peu à peu, le portrait de cette famille idéale se fissure… Tensions, mensonges, infidélité… Et si les secrets du couple étaient à l’origine du drame ? L’affaire Hichem Ben Brika, une terrible enquête racontée par Jacques PradelAvec les témoignages de :Fathia Ben Brika : Sœur d’Hichem Ben Brika Yasmina Ben Brika : Mère d’Hichem Ben Brika Youcef Ben Brika : Père d’Hichem Ben BrikaMe Caroline Malaga : Avocate de Kamel BelladjimiMe Nicolas Massuco : Avocat de Linda Ouraci Me Bertrand Pin : Avocat de la famille Ben BrikaMe Cécile Gontard-Quintric : Avocate des enfants Ben BrikaDeux valises pour un cadavre :Direction l’Angleterre pour une affaire criminelle qui a donné du fil à retordre aux enquêteurs. Le 19 juin 2008, sur une aire de repos pour routiers de Hixton, près de Cambridge, à 3H30 du matin, un chauffeur est brusquement réveillé par un départ de feu à l’arrière de son camion. Lorsqu’il descend de sa cabine, il découvre deux valises en flamme. Et à l’intérieur, les restes calcinés d’un cadavre… Que s’est-il passé ? Et qui la victime ?