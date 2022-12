Chroniques criminelles - L'affaire Jacques Métais : Le catamaran de la mort / La forêt de l'horreur

Le 4 octobre 2010, un plaisancier aperçoit un corps humain qui flotte au large des calanques de Marseille. Les marins pompiers sont alertés et ils font une découverte terrifiante : le corps est lesté d’une ancre marine, ses mains sont entravées par une chaîne en métal et surtout, son visage est recouvert intégralement de scotch, comme une momie.Qui peut bien être ce mystérieux inconnu de la calanque ? La police judiciaire de Marseille l’identifie : il s’agit de Jacques Métais, 66 ans, marié à Annie Métais depuis 17 ans et père de famille. Mais Jacques est séparé de sa femme et il vit une retraite dorée à Minorque, à bord de son voilier aux Baléares. Alors pourquoi a-t-il été repêché dans les eaux marseillaises ? Et qui pouvait lui en vouloir au point de chercher à le faire disparaître ? La police va enquêter pendant 8 mois sur ce meurtre mystérieux commis en haute mer. Et quand la vérité va éclater, elle va surprendre tout le monde…Pour « CHRONIQUES CRIMINELLES », Annie Belpomme, la sœur de Jacques, et son ami Richard Bessenay reviennent sur ce drame qui les a bouleversés.L’affaire Jacques Métais, une affaire inquiétante racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Annie Belpomme, sœur de la victimeRichard Bessenay, ami de la victimeMe Mireille Rodet, avocat des parties civilesMe Jean-Pierre Cabanes, avocat des parties civilesMe Olivier Lantelme, avocat de la défenseStéphane Bouchet, journaliste Xavier Beneroso, journaliste Patrice, 1er Maître au bataillon des marins-pompiers de Marseille