Chroniques criminelles - L'affaire Jacques Rançon : meurtres en série à la gare de Perpignan / Amis pour la vie ?

"Chroniques Criminelles" propose le portrait d’un terrible criminel multirécidiviste qui est parvenu à échapper aux enquêteurs pendant plus de trente ans : Jacques Rançon, un tueur aux deux visages. D’un côté, un magasinier, tranquille père de famille et de l’autre, un prédateur implacable, violant, tuant et mutilant ses proies. Pendant des années, de Perpignan à Amiens, Jacques Rançon a sévi en toute impunité. Jusqu’à ce que ce qu’il fasse une erreur… Une toute petite erreur qui suffira aux enquêteurs pour remonter jusqu’à lui. En 2018, après qu’une trace ADN prélevée à l’époque le confonde, Jacques Rançon avoue les meurtres de Mokhtaria Chaïb et de Marie-Hélène Gonzalez, commis près de la gare de Perpignan à la fin des années 1990. Il est condamné à la perpétuité.En juin 2019, grâce à la pugnacité d’une avocate, un meurtre datant de 1986 dans la Somme est élucidé. La jeune Isabelle Mesnage a sans aucun doute croisé le redoutable tueur en série. Extrait de sa cellule, Jacques Rançon avoue ce troisième crime. Face à ce profil inquiétant, des questions demeurent : comment a-t-il pu échapper aussi longtemps à la justice ? Et surtout, a-t-il fait d’autres victimes ? Direction les États-Unis, à Pine Level, en Caroline du Nord. C’est à cet endroit que depuis l’adolescence, Allison, Stefan et Devin sont comme les trois mousquetaires : inséparables et amis pour la vie. Mais le 26 novembre 2010, leur destin bascule : Au cours d’une soirée, Stefan tire sur Devin et le tue. Comment en sont-ils arrivés là ? Quel drame s’est-il joué entre les deux copains d’enfance ?