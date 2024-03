Chroniques criminelles - L'affaire Jean-Baptiste Rambla : le crime en héritage ?

Le 7 juillet 2017 à Toulouse, Alberto Lunimbu est inquiet car il n'a plus de nouvelles de sa fille Cintia 21 ans. Elle est retrouvée chez elle gisant dans un bain de sang. Est-ce un cambriolage qui aurait mal tourné ? Face à la violence du crime, les policiers en doutent. L'enquête va les projeter plus de 40 ans en arrière dans l'affaire judiciaire Christian Ranucci dite "du pull over rouge"