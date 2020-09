Chroniques criminelles - L'affaire Jean-Baptiste Rambla : le crime en héritage ? / Le dépeceur de Londres

Jeudi 7 juillet 2017 à Toulouse. Alberto Lunimbu est inquiet. Depuis plusieurs jours, ce père de famille n’a plus aucune nouvelle de sa fille Cintia, 21 ans. Elle ne répond plus ni aux messages ni aux appels de sa famille. Et pour cause… Quand, avec les pompiers, il pénètre dans son appartement, c’est le choc. Entièrement dévêtue, couchée face contre terre, dans un véritable bain de sang, Cintia a été égorgée. Autour d’elle, tout a été fouillé. Est-ce un cambriolage qui aurait mal tourné ? Face à la violence du crime, les policiers ont des doutes… Quand ils reçoivent les résultats des prélèvements qui ont été faits sur la jeune victime, c’est la stupéfaction. L’enquête va les projeter plus de 40 ans en arrière dans l’une des affaires judiciaires les plus retentissantes et les plus dramatiques que la France ait jamais connue : l’affaire Christian Ranucci, dite « du pull-over rouge ».« L’affaire Jean-Baptiste Rambla : Le crime en héritage », une terrible enquête racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Maria MOUZEN, amie de CintiaMaria LUNIMBU, mère de CintiaAlberto LUNIMBU, père de CintiaMe Marie-Hélène PIBOULEAU, avocat des parties civilesMe Simon COHEN, avocat des parties civilesMe Frédéric DAVID, avocat de la défenseMe Aurélie JOLY, avocat de la défenseClaude BEIDL, frère de Corinne Beidl Me Julia BRAUNSTEIN, avocat des parties civiles (Corinne Beidl)Me Michel PEZET, avocat des parties civiles (Corinne Beidl)Jean-Michel VERNE, chroniqueur judiciairePierre GRIVEL, inspecteur de PoliceGilles PERRAULT, journaliste et écrivainFrédéric ABELA, journaliste La Dépêche du Midi Le dépeceur de LondresDirection Londres, sur les bords du Regent‘s Canal. En février 2001, un pêcheur fait une macabre découverte : un corps démembré, réparti dans plusieurs sacs immergés au fond de l’eau… Très vite, la police londonienne découvre qu’il s’agit des restes d’une mère de famille, en couple avec un certain John Sweeney. Un homme dont le profil va se révéler très inquiétant. Mais est-ce suffisant pour en faire un coupable ? La réponse dans cette nouvelle enquête de « Chroniques Criminelles »