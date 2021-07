Chroniques criminelles - L'affaire Jean-Paul Quaire : Guet-apens sanglant / Drame passionnel à la NASA

Direction Etoile-sur-Rhône, dans la Drôme. Le 31 octobre 2014, en fin de journée, les gendarmes sont alertés par un pêcheur qui vient de faire une découverte terrible :?au bord du fleuve gît un homme nu. Son corps est atrocement mutilé et il a reçu une balle en pleine poitrine… Pour les enquêteurs, la piste criminelle ne fait aucun doute. Ils apprennent qu'il s'agit de Jean-Paul Quaire, un ferrailleur qui vivait à quelques kilomètres de là, dans le village d'Upie. Pourquoi un tel déchaînement de violence ? S'agit-il d'un règlement de comptes ? D'un meurtre sur commande ? Âgé de 51 ans et père de sept enfants, il était séparé de sa compagne, Audrey Gallinotti. Comme il faisait l'objet de deux procédures pour violences conjugales, faut-il plutôt envisager la piste familiale ?Chroniques Criminelles revient sur cette enquête racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Angélique Berna : fille de Jean-Paul QuaireOcéane Quaire : fille de Jean-Paul QuaireAudrey Gallinotti, ex-compagne de Jean-Paul QuaireJacques Dallest : Procureur général de GrenobleNathalie de Keyzer : journaliste France Bleu Drôme-ArdècheMe Jeanne-Odile Boy : avocate des parties civilesMe François Buthiau : avocat des parties civilesMe Alain Fort : avocat de la défenseMe Guillaume Fort : avocat de la défenseMe Ivan Flaud : avocat de la défenseStéphane Bouchet : chroniqueur judiciaire Drame passionnel à la NasaDirection Orlando, aux Etats-Unis. Le 5 février 2007, Lisa Nowak est arrêtée par la police de l’aéroport. L’affaire fait la Une de la presse car la jeune femme n’est pas n’importe qui : il y a moins d’un an, cette astronaute était accueillie en héros après un vol réussi à bord de la navette Discovery. Alors, que s’est-il passé ? Pourquoi Lisa Nowak a-t-elle dérapé ?