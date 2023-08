Chroniques criminelles - L'affaire Jean-Paul Quaire : Guet-apens sanglant / Drame passionnel à la NASA

Direction Etoile-sur-Rhône, dans la Drôme. Le 31 octobre 2014, en fin de journée, les gendarmes sont alertés par un pêcheur qui vient de faire une découverte terrible : au bord du fleuve gît un homme nu. Son corps est atrocement mutilé et il a reçu une balle en pleine poitrine… Pour les enquêteurs, la piste criminelle ne fait aucun doute. Ils apprennent qu'il s'agit de Jean-Paul Quaire, un ferrailleur qui vivait à quelques kilomètres de là, dans le village d'Upie. Pourquoi un tel déchaînement de violence ? S'agit-il d'un règlement de comptes ? D'un meurtre sur commande ?Âgé de 51 ans et père de sept enfants, il était séparé de sa compagne, Audrey Gallinotti. Comme il faisait l'objet de deux procédures pour violences conjugales, faut-il plutôt envisager la piste familiale ?Chroniques Criminelles revient sur cette enquête racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Angélique Berna : fille de Jean-Paul QuaireOcéane Quaire : fille de Jean-Paul QuaireAudrey Gallinotti, ex-compagne de Jean-Paul QuaireJacques Dallest : Procureur général de GrenobleNathalie de Keyzer : journaliste France Bleu Drôme-ArdècheMe Jeanne-Odile Boy : avocate des parties civilesMe François Buthiau : avocat des parties civilesMe Alain Fort : avocat de la défenseMe Guillaume Fort : avocat de la défenseMe Ivan Flaud : avocat de la défenseStéphane Bouchet : chroniqueur judiciaireDrame passionnel à la NasaDirection Orlando, aux Etats-Unis. Le 5 février 2007, Lisa Nowak est arrêtée par la police de l’aéroport. L’affaire fait la Une de la presse car la jeune femme n’est pas n’importe qui : il y a moins d’un an, cette astronaute était accueillie en héros après un vol réussi à bord de la navette Discovery. Alors, que s’est-il passé ? Pourquoi Lisa Nowak a-t-elle dérapé ?