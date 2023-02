Chroniques criminelles - L'affaire Jean-Pierre Dufrenne : Week-end fatal à Golancourt/Passion, trahison et millions de dollars

C’est une affaire qui a tous les ingrédients d’un roman noir… L’histoire commence à Golancourt, un petit village situé au nord de l’Oise où vit Jean-Pierre Dufrenne depuis son enfance. Cet ouvrier agricole sans histoires de 51 ans, célibataire endurci, travaille dans une ferme de la région et vit dans une petite maison modeste à l’extérieur du bourg.Le 24 mars 2014, cette petite commune rurale bascule dans l’horreur : Jean-Pierre Dufrenne est découvert chez lui, tué de deux coups de fusil. Crime de rôdeur ? Règlement de comptes ? Pendant plusieurs mois, alors que les plus folles rumeurs traversent le village, les gendarmes de Compiègne creusent diverses pistes sans succès car aucune ne correspond vraiment avec le profil très discret de la victime. Alors, pourquoi a-t-on voulu la mort de ce célibataire si discret ? La réponse sur fond d’escroquerie, d’appât sexuel, de faux contrat de viager et d’ancien meurtre non résolu.L’affaire Jean-Pierre Dufrenne, une histoire bouleversante racontée par Jacques Pradel.