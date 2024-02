Chroniques criminelles - L'affaire Joël Deprez : le mari dévoué, l'épouse et son amant

Le samedi 5 février 2000, deux chasseurs se promènent sur le chemin de halage à Éragny-sur-Oise, une banlieue tranquille à quelques kilomètres de Paris. Soudain, leur chien s’affole et les entraîne vers un fossé au bord de chemin. En s’approchant, les chasseurs sont horrifiés en découvrant un corps à moitié carbonisé. La police judiciaire de Versailles se rend immédiatement sur place. Après un examen minutieux de la scène de crime, tout porte à croire qu’il s’agit d’un homme mais rien ne leur permet d’identifier le cadavre. Deux jours plus tard, en recevant le rapport d’autopsie, un détail glace le sang des enquêteurs : l’homme découvert en bord de l’Oise a été brulé vif ! Après enquête, il s’agit de Joël Deprez, un père de famille de 39 ans. Confronté à des problèmes de couple, il aurait, selon son épouse Nathalie, disparu depuis une quinzaine de jours. Sans doute est-ce un suicide… En creusant la vie de cet homme, les policiers vont découvrir une tout autre histoire : un vaudeville tragique au cours duquel Joël Deprez aurait subi, par amour, les pires humiliations jusqu’à sa mort violente… « Chroniques Criminelles » revient sur cette affaire diabolique racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Manuela Deprez : fille du couple Gérard Thomas : ami du couple Gilbert Frion : ami du couple Suzanne Frion : amie du couple Commandant Laurent Duchatel : DRPJ de Versailles Me Cathy Richard : avocat des parties civiles Me Yann Msika : avocat de Nathalie Deprez Me Christophe Gouget : avocat de Stéphane Hesry