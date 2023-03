Chroniques criminelles - L'affaire Joseph Vincensini : le cadavre sans tête de Corte / Kim Kardashian

A Corte, en Corse, Joseph Vincensini, alias Jojo, est une figure locale. Des affaires qui tournent bien, un succès indéniable auprès des femmes, une bande d’amis pour jouer au poker… Et pourtant, un beau jour de janvier 2005, Jojo disparait. Plus inquiétant encore, sa maison est couverte de traces de sang et le coffre-fort a été vidé. Son succès et sa réussite ont-ils fait des envieux ? Son passé et ses amitiés sulfureuses l’ont-ils rattrapé ? Pour la population comme pour les enquêteurs, le mystère est entier. Des armes qui disparaissent, des rendez-vous secrets avec une femme énigmatique, un corps décapité et abandonné aux cochons… De fausses pistes en rebondissements, impliquant mafia corse et attentats nationalistes, les enquêteurs vont découvrir l’une des plus incroyables affaires criminelles que la Corse ait connu. À travers les témoignages de magistrats et de proches de la victime, mais surtout grâce au témoignage de l’un des hommes qui était au cœur de ce crime, ce document inédit retrace, pas à pas, les événements qui ont conduit à l’assassinat de Joseph Vincensini dans des conditions rocambolesques.