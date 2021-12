Chroniques criminelles - L'affaire Julie Douib : Meurtre à l'ile Rousse/Rencontre fatale sur le net

" Oui, j’ai bien tué ma femme, mais c’était un accident ". C’est ce que maintiendra Bruno Garcia-Cruciani devant le juge pour expliquer la mort de Julie Douib, la mère de ses 2 enfants lors de son procès en juin 2021, à Bastia. C’est aussi ce qu’il avait dit en mars 2019 lorsqu’il était allé se rendre à la gendarmerie juste après le drame.Julie Douib est devenue le symbole de tous ces féminicides qui, hélas, font régulièrement la Une de nos médias… Cette tragique histoire est aussi la chronique d’un engrenage implacable, d’une violence conjugale quotidienne qui finira dans le sang. C’est aussi le long combat d’un père, celui de Lucien Douib, le père de Julie. Depuis la mort de sa fille bien-aimée, il n’a qu’un seul but dans la vie : " Plus jamais ça". A l’époque, en 2019, ce drame avait suscité une grande émotion et de nombreuses marches blanches avec toujours en 1ère ligne, Lucien. Aujourd’hui, il témoigne avec émotion dans ce nouveau numéro de "Chroniques Criminelles".Alors comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la belle histoire d’amour entre Julie et Bruno s’est-elle transformée, au fil des années, en enfer conjugal ? Et comment l’homme de sa vie a-t-il pu devenir son bourreau ?Principaux intervenants : Lucien et Violette Douib, parents de Julie Douib Caroline Douib, cousine de Julie DouibCéline Lolivret, meilleure amie de Julie DouibJulia, amie de Julie Douib Severine Toxé, amie de Julie DouibMe Francesca Seatelli, avocate des enfants de Julie Douib Stéphane Bouchet, journalisteStéphane Munka, journalistePaul Ortoli, correspondant « Le Monde » en Corse 2e sujet : Rencontre fatale sur le NetDirection la Virginie Occidentale, aux Etats-Unis. Le matin du 11 août 2014, les parents d’Ericka, 16 ans, se rendent compte que leur fille a disparu au milieu de la nuit. L’adolescente avait déjà fugué auparavant, mais jusque-là, elle était toujours rentrée… Très inquiète, sa famille prévient la police, qui découvre que la jeune fille entretenait des relations avec des inconnus rencontrés sur Internet. L’un d’eux s’en est-il pris à Ericka ?