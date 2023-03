Chroniques criminelles - L'affaire Kalinka Bamberski : la vengeance d'un père/La colère d'une femme

C’est le combat d’une vie. Le combat d’un père pour élucider le meurtre de sa fille… Tout commence en 1982, à Lindau, en Allemagne. La jeune Kalinka Bamberski, 15 ans, est retrouvée morte chez son beau-père, le Dr Krombach. Celui-ci parle d’un regrettable accident après l’injection d’un médicament. Mais pour André Bamberski, le père de l’adolescente, il s’agit bien d’un meurtre. Dès lors, il n’aura de cesse de prouver la culpabilité du docteur Krombach. Pendant des années, il va le traquer et tenter de rassembler des preuves. Mais invariablement, le Dr Krombach parvient à éviter la justice française. En désespoir de cause, André Bamberski, le père de la jeune victime, conçoit alors « le plan de la dernière chance » : faire kidnapper le Dr Krombach pour le livrer à la justice française. Ce plan va-t-il fonctionner ? L’affaire Kalinka Bamberski, un incroyable combat et une histoire bouleversante racontée par Jacques Pradel.