Chroniques criminelles - L'affaire Laetitia Monier : call-girl et meurtrière ? / Le tueur du canal

L'affaire Laëtitia Monier : call-girl et meurtrière ? Le 24 juillet 2009, une voisine de Jean-Jacques Le Page alerte les pompiers pour leur signaler un début d’incendie chez le retraité, âgé de 67 ans. Ils n’interviennent que cinq heures plus tard. Le cadavre de Jean-Jacques Le Page est retrouvé dans les décombres de l’incendie qui a ravagé sa villa, à Plougonvelin, une station balnéaire chic à trente kilomètres de Brest. Le manque de réactivité des pompiers est mis en cause jusqu’à ce qu’une semaine après, l’autopsie révèle que la victime est décédée après avoir reçu quinze coups de couteau et une bille de grenaille dans l’œil. Très vite, le suspect numéro 1 est interpellé ; Il s’agit d’une jeune femme de 24 ans, Laëtitia Monier, dite « Lola », employée dans un bar à hôtesses. Toxicomane et alcoolique, elle a le profil du coupable idéal. Mais, en raison de la personnalité particulière de Lola qui multiplie les versions du crime, l’enquête dure six ans. Elle est jugée et condamnée au mois de mars 2017, à vingt ans de prison. Pourtant, elle n’a jamais avoué et clame encore son innocence. Intervenants : Jacques ARNAL, neveu de Jean-Jacques LE PAGEChantal MONIER, mère de Laëtitia MONIERMe Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat de Laëtitia MONIERMe Pierre TRACOL, avocat de Laëtitia MONIERMe Patrick LARVOR, avocat de William ROLLAND, co-accusé acquitté de Laëtitia MonierMe David RAJJOU, avocat de Pierre-Yves LE PAGE, fils de la victimeMe Jean-Vladimir BALAN, avocat de la fille de Jean-Jacques LE PAGEFille de Jean-Jacques LE PAGEMickaël LOUEDEC, journaliste Ouest-France Un tueur en série à Manchester ? Direction Manchester, au Royaume-Uni. Entre 2008 et 2014, 85 personnes meurent noyées dans les canaux de la ville. Pour 28 d’entre elles, le mystère reste entier : accident, suicide ou agression ? Les enquêteurs n’ont pas la réponse. Très vite, la rumeur enfle à Manchester : ces crimes seraient l’œuvre d’un redoutable tueur en série. Surnommé « The Pusher » par les médias, ce meurtrier est-il une simple légende urbaine ou un criminel bien réel qui pousserait ses victimes dans l’eau glacée de la ville ? La réponse dans ce nouveau document de Chroniques Criminelles.